В Красноярском крае всё больше родителей оформляют банковские карты для детей: к ноябрю 2026 года их количество в крае достигло почти 224 тысяч. Всего за текущий год было выдано порядка 54 тысяч карт.

Детская СберКарта помогает делать первые шаги в мире финансов под контролем родителей. Карты постепенно вытесняют традиционные карманные деньги: школьники оплачивают ими обеды, покупки в магазинах и интернете. Детские карты все чаще используются как способ познакомить ребенка с базовыми принципами управления личными финансами. Родители получают возможность контролировать расходы детей, пополняют лимит и устанавливать ограничения на траты, а дети — самостоятельно распоряжаться выделенными средствами.

В преддверии Нового года персонажи «Союзмультфильма» появились на трёх лимитированных дизайнах детской СберКарты. На одной карте оживает противостояние Щелкунчика и Мышиного короля, на другой — главный герой предстаёт в красном мундире среди сверкающих ёлочных украшений, а на третьей — Мари, окружённая волшебством сказочного мира.

К выходу новых дизайнов Сбер подготовил праздничный розыгрыш бонусов Спасибо. С 16 ноября при оформлении детской СберКарты с одним из новых дизайнов и её пополнении на 2000 рублей можно принять участие в розыгрыше 100 млн бонусов. Взрослые тоже могут помочь детям увеличить шансы на победу: для этого нужно совершить не менее 30 покупок по любой карте Сбера в декабре или январе. Всего призы получит 1000 победителей — по 100 тысяч бонусов Спасибо каждый.

Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбера:

«Детские СберКарты – это отличный инструмент для обучения детей обращению с деньгами. Ребёнок в полуигровой форме научится понимать ценность финансовых решений, планировать расходы, копить средства. Для родителей это удобное решение, чтобы контролировать лимиты своих детей. Праздничный дизайн карт – это приятный бонус и способ самовыражения для ребёнка, а также возможность поучаствовать в розыгрыше бонусов Спасибо».

«Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН: 57707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Оформить Детскую СберКарту можно для ребёнка от 6 до 13 лет включительно. Акция с 15.11.2026 по 31.01.27. Подробности на sberbank.ru. Количество лимитированных карт ограничено. © «Союзмультфильм», 1973».