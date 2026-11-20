В Красноярском крае завершили благоустройство 23 дворов. Работы провели в восьми городах и населённых пунктах региона, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ края.

Проекты готовили по инициативе жителей. Программа предусматривает софинансирование: собственники квартир оплачивают от 30% до 60% общей стоимости работ.

Набор работ зависит от выбранного жителями варианта. В минимальный перечень входят ремонт дорожного покрытия и дворовых проездов, установка светильников, скамеек и урн. Дополнительный позволяет обустроить детские и спортивные площадки, а также пешеходные дорожки.

Самый недорогой проект в этом году обошёлся в 520 тысяч рублей. На эти средства в одном из дворов Назарова уложили асфальт и установили освещение. Наиболее затратным стало благоустройство территории дома в 24-м квартале Ачинска — работы оценили в 3,5 млн рублей.

Глава Ачинского муниципального округа Игорь Титенков рассказал, что жители по-разному участвуют в обновлении дворов: одни объединяются, чтобы дополнительно привести в порядок территорию, другие самостоятельно контролируют качество работ и участвуют в их приёмке. По его словам, люди продолжают заниматься благоустройством и после завершения работ подрядчика.

О других планах Красноярского края, связанных с улучшением условий жизни жителей мы рассказывали ранее.