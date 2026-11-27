В преддверии Нового года многие стремятся привести фигуру в порядок и вспоминают про правило «не есть после шести». Однако специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю подчёркивают: время последнего приёма пищи само по себе не определяет, будет ли еда откладываться в виде жира.

Представление о том, что ровно после 18:00 организм будто бы «переключается» в режим накопления запасов, — распространённый миф. Биологические процессы не привязаны к стрелкам часов.

Ключевой фактор — интервал между ужином и сном. По данным ведомства, оптимально завершать приём пищи за 2–3 часа до отхода ко сну. Например, если человек ложится спать в 21:00, отказ от еды после 18:00 логичен. Но если ночной отдых начинается ближе к полуночи, слишком ранний ужин может спровоцировать сильный голод, а ночью организм будет настойчиво требовать восполнения энергии.

Ещё один важный нюанс, на который обращают внимание в Роспотребнадзоре: длительные перерывы в питании (6–8 часов и дольше) тело воспринимает как стрессовую ситуацию. В ответ обмен веществ замедляется и переходит в «режим экономии», активно делая запасы. В итоге вместо снижения веса можно столкнуться с обратным эффектом.

Специалисты ведомства советуют придерживаться простых принципов: распределять приёмы пищи равномерно в течение дня и делать выбор в пользу сбалансированного, полезного рациона. Такой подход куда эффективнее для поддержания здорового веса, чем жёсткие временные ограничения.

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