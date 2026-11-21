В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, чем полезны вешенки, и как их правильно выбирать.

Данные грибы богаты ниацином, из-за дефицита которого может развиться глаукома. Содержат витамины группы В, ряд полезных минералов — медь, хром, молибден, калий, фосфор, цинк — и ловастатин, помогающий безопасно снижать холестерин.

Вешенки обладают бактерицидными свойствами, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. А ещё эти грибы способны нормализовать давление.



Специалисты советуют выбирать упругие вешенки — пожелтевшие и размякшие покупать опасно. Капельки воды на внутренней стороне плёнки могут говорить о нарушении температуры хранения при транспортировке — стоит учитывать, что грибы из такой упаковки хранятся меньше.