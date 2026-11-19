Жителю Красноярска предъявлено обвинение в хулиганстве и истязании супруги, которую он избил в лифте дома на улице Светлова 15 ноября. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, днём 15 ноября в лифте многоквартирного дома между супругами, находящимися в бракоразводном процессе, произошёл конфликт. Мужчина нанёс женщине множественные удары кулаками по лицу, причинив ей телесные повреждения.

Обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: хулиганство с применением насилия к гражданам и истязание. Дело по факту хулиганства возбудил следственный отдел по Советскому району Красноярска краевого управления СК, ещё одно дело, возбуждённое полицией, принято к производству.

По версии следствия, насилие в семье носило затяжной характер: с начала семейной жизни в течение 2025 и 2026 годов мужчина систематически причинял женщине побои, физические и психические страдания.

Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу идут следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Назначена судебно-медицинская экспертиза: от её результата будет зависеть, насколько тяжким признан вред здоровью потерпевшей.

Ранее мы писали, что избиение попало на запись камеры видеонаблюдения в подъезде дома на Светлова, 42, в микрорайоне Солнечный. После того как видео появилось в сети, мужчину задержали вечером 17 ноября.