Жители сообщили о медведе, который разгуливает на Дрокинской горе недалеко от жилых домов. Информацию о появлении дикого животного передали в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Сейчас местные ждут приезда охотников, сообщает «К24».

По информации издания, косолапый находится на небольшом расстоянии от жилой застройки. Неизвестно, как долго животное находится в этой местности и откуда оно пришло.

Жителям в такой ситуации следует соблюдать осторожность и не пытаться самостоятельно приблизиться к медведю или прогнать его. При встрече с диким животным важно не привлекать его внимание и сообщить о случившемся экстренным службам.

Официальных комментариев о появлении медведя и мерах по обеспечению безопасности жителей пока нет.

Случаи выхода медведей к жилым домам и появления хищников вблизи населённых пунктов регулярно вызывают беспокойство жителей Красноярского края. Встреча с таким животным может быть опасна даже в том случае, если медведь не проявляет агрессии. Ранее мы рассказывали о нападениях медведей на людей в разных регионах России, а также собрали последние известные случаи таких происшествий.