Трагический случай произошёл 25 ноября в Баку: 39‑летний Антон П., уроженец Игарки Красноярского края, умер прямо на стадионе во время футбольного матча между командами «Сабах» и «Барселона» (счёт — 1:4).

Мужчина приехал в столицу Азербайджана вместе с 11‑летним сыном — оба собирались посмотреть игру.

Как сообщает азербайджанское агентство Teleqraf, недомогание настигло болельщика во втором тайме. Мужчина внезапно потерял сознание и рухнул на трибуне. Очевидцы оперативно вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

По предварительной версии, причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.

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