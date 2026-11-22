За минувшие сутки в регионе спасатели дважды выезжали на поиски людей, потерявшихся в лесу.

В Шушенском районе полицейские попросили спасателей Шушенской станции найти 43-летнюю женщину.

Она ушла в лес у села Каптырево и не вернулась. Спасатели обследовали 20 квадратных километров массива и отыскали её, после чего передали сотрудникам МВД.

Под Красноярском, в районе Серебряного лога, заблудились мужчина и женщина.

На улице уже стемнело, искать было сложнее. Красноярскому поисково-спасательному отряду понадобилось больше двух часов. За это время они прочесали свыше 5 квадратных километров леса, нашли обоих и вывели к людям.