С начала 2026 года СФР по Красноярскому краю перечислило свыше 13 тысяч пособий по беременности и родам работающим женщинам региона. Общая сумма поддержки превысила 3 млрд рублей.

Как отметили в отделении, право на выплату имеют женщины, состоявшие в трудовых отношениях и ушедшие в декретный отпуск, а также те, кто усыновил ребёнка младше трёх месяцев. Ключевое условие — официальное трудоустройство и участие в системе социального страхования. Рассчитывать на пособие могут и индивидуальные предприниматели при условии своевременной уплаты страховых взносов в 2025 году.

Пособие выплачивается в размере 100 % среднего заработка единовременно за весь период отпуска: 70 дней до родов (при многоплодной беременности — 84) и 70 дней после (110 — при рождении двух и более детей, 86 — при осложнённых родах).

В 2026 году минимальная сумма за 140 календарных дней составляет 124 702,20 рубля, а с учётом районного коэффициента для Красноярска — 149 642,64 рубля. Максимальный размер достигает 955 836 рублей. Итоговая сумма зависит от заработка женщины, сложности родов и других факторов.

При этом заявление никуда подавать не нужно — СФР назначает и выплачивает пособие автоматически, опираясь на сведения из медицинских организаций и данные от работодателя.

Пособие также положено студенткам очной формы обучения в вузах и колледжах: с 1 сентября 2025 года его размер рассчитывается исходя из краевого прожиточного минимума и выплачивается на весь период декретного отпуска. Претендовать на выплату могут и женщины, уволенные из‑за ликвидации организации.

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