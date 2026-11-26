В Зеленогорске на аукцион выставят двухэтажный комплекс, ранее использовавшийся как здание полиции. Объект с земельным участком находится в центральной части города. Информация о торгах размещена на платформе «Дом.РФ».

Площадь постройки составляет 653,3 кв. м. Прилегающий участок находится в аренде. Раньше здание было в ведении краевого ГУ МВД России — местные жители сообщают, что там размещалось подразделение наркоконтроля.

Лот стартует с отметки в 4,56 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 30 ноября, сами торги запланированы на 4 декабря.

По данным организаторов, локация отличается развитой инфраструктурой: поблизости — начальная школа, бассейн, спортивные клубы, торговый центр, заведения общепита, а также жилая застройка и административные объекты. У нового собственника есть широкие возможности для адаптации здания — например, под торговую точку или иной коммерческий проект.

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