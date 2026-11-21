Двое воспитанников «Минусинского детского дома», не достигших 18-ти лет, приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за разбой.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Красноярского края, в апреле текущего года несовершеннолетние решили отобрать у знакомого подростка электронную сигарету и жёстко избили его. Вейп стоимостью 1 690 рублей отняли силой.

На суде подростки признали вину в полном объёме.

Суд признал воспитанников детского дома виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору» и приговорил к двум годам воспитательной колонии. Приговор ожидает вступления в законную силу.