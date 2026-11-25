Из‑за сложной погодной обстановки в Красноярском крае ещё в трёх округах ввели ограничения на движение автобусов и другого пассажирского транспорта. Под запрет попали дороги в Манско‑Уярском, Боготольском и Ачинском муниципальных округах.

В Манско‑Уярском МО закрыты следующие участки:

Кияй — Большой Унгут (0–25 км);

Большой Унгут — Малый Унгут — Жержул (0–18 км);

Орешное — Колбинский — Анастасино (0–31 км);

подъезд к Орешному (0–5 км);

трасса «Саяны» (308–314 км, 331–339 км);

Саяны — Новосельск — Маганск (0–27 км);

Маганск — Камас — ст. Сорокино (0–21 км);

подъезд к Степному Баджею (0–3 км).

В Боготольском МО ограничения действуют на таких направлениях:

Боготол — Тюхтет (0–39 км);

обход Боготола (0–14 км);

Боготол — Чайковский — Булатово (0–22 км);

Байкал — Владимировка (0–4 км);

Юрьево — Волынка;

Юрьевка — Георгиевка (0–12 км);

Юрьевка — Лебедевка (0–6 км);

Тюхтет — Чиндат (0–109 км);

Красный Завод — Вагино (0–28 км);

Вагино — Ильинка (0–15 км);

Боготол — Коробейниково (0–15 км).

В Ачинском МО движение ограничено на маршрутах:

Ачинск — Ужур — Троицкое;

Ачинск — Бирилюссы.

Водителям и пассажирам рекомендуют заранее продумывать альтернативные маршруты и по возможности отложить поездки: дорожная обстановка остаётся крайне опасной из‑за гололедицы.

Ранее мы сообщали, что в двух округах Красноярского края ограничили движение из-за гололёда.