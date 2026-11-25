Врачи НИИ комплексных проблем сердечно‑сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) в Кемерове спасли 10‑летнего пациента из Республики Тыва, пережившего клиническую смерть. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Ребёнку успешно имплантировали кардиовертер‑дефибриллятор — устройство, которое отслеживает ритм сердца и при необходимости корректирует его.

Транспортировка мальчика стала отдельной сложной задачей: его доставили в Кузбасс на вертолёте Ми‑8, преодолев порядка 700 километров.

Как рассказал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов, вместе с ребёнком из Тувы вертолётом привезли ещё одного пациента. После приземления бригада кузбасского центра медицины катастроф в оперативном режиме перевезла мальчика из аэропорта прямо в кардиоцентр.

Сейчас юный пациент находится в отделении анестезиологии‑реанимации — за его состоянием внимательно следит детский кардиолог. Медики оценивают текущее состояние ребёнка как стабильное и продолжают оказывать необходимую помощь.

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