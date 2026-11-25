Специалисты министерства экологии Красноярского края проверили 20 предприятий во время режима неблагоприятных метеоусловий — в Красноярске, Канске, Лесосибирске, Рыбинском и Минусинском округах.

У девяти предприятий не оказалось согласованных планов снижения выбросов на период НМУ. В Лесосибирске из четырёх проверенных три работали без планов. В Канске повторно зафиксировали работу предприятия по производству пеллет без плана — материалы готовят для внеплановой проверки. В посёлке Ирша Рыбинского округа выявили пять предприятий с источниками воздействия на воздух, планов нет ни у одного — через суд их обяжут устранить нарушения.

В Красноярске вместе с прокуратурой проверили три предприятия: на одном зафиксировали котёл с ручной подачей сортового угля, на другом — работу на дизельном топливе. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Беспилотник помог зафиксировать сброс отходов из грузовика на участке ООО «Флагман» — юрлицам грозит штраф от 60 до 100 тыс. рублей.

За неделю на горячую линию поступило 28 жалоб на качество воздуха, передвижная лаборатория выезжала 13 раз — превышений максимальных разовых ПДК не выявили. Автопосты зафиксировали превышение среднесуточного норматива по бенз(а)пирену до 7,59 ПДК, что характерно для Красноярска из-за отопительного сектора. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировали.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске из-за безветрия промышленность снижает выбросы в атмосферу.