Александр Морозов занял пост временно исполняющего полномочия главы Рыбинского округа Красноярского края. Соответствующий указ № 366-уг от 25 ноября 2026 года подписал глава региона.

С 2016 по 2025 год Александр Морозов работал заместителем главы города Бородино по социальным вопросам. Назначенный руководитель будет исполнять полномочия до того момента, пока Совет депутатов Рыбинского округа по представлению губернатора не изберет нового постоянного главу муниципалитета.

Прежний руководитель округа Александр Мишин скончался недавно в возрасте 58 лет. Год назад окружной Совет депутатов подтвердил его полномочия, а под его руководством на территории шла реализация социальных и инфраструктурных проектов.