Средневековый грунтовый могильник «Часовенная гора» на Караульной горе в Красноярске получил статус объекта культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ подписала Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Ведомство официально исключило некрополь XIII–XIV веков из перечня выявленных объектов культурного наследия. Согласно требованиям федерального закона, при включении памятника в Единый государственный реестр (ЕГРОКН) он автоматически покидает временный список и приобретает постоянный охранный статус высшего уровня.

Могильник находится под защитой государства с 2013 года, однако федеральная категория ужесточает режим охраны территории на восточном склоне горы. Теперь любые земляные, строительные или благоустроительные работы в границах памятника — как, например, при проектировании новой туристической лестницы — потребуют обязательной государственной историко-культурной экспертизы и спасательных археологических раскопок под федеральным контролем.

Некрополь представляет собой древнее кладбище без курганных насыпей, относящееся к культуре енисейских кыргызов и кочевого населения Приенисейского края времен Монгольской империи. По мнению исследователей, гора в тот период могла служить священным местом.

Первые погребения в окрашенных красной краской деревянных гробах-ящиках строители случайно нашли в 1927 году рядом с часовней Параскевы Пятницы. Внутри покоились останки мужчины и женщины. Ученые предполагают, что представители знатного рода бежали с южных территорий во время наступления войск Чингисхана.

Памятник изучил ленинградский археолог Сергей Теплоухов совместно с сотрудниками Красноярского краеведческого музея. В двух могилах и яме с кладом специалисты обнаружили статусные артефакты: серебряные накладки на седло, позолоченный серебряный кубок, чашу, женские украшения, а также железные предметы конской сбруи и наконечники стрел. Сегодня эти находки хранят в своих фондах Государственный Эрмитаж и Красноярский краевой краеведческий музей.

Напомним, этой осенью в Красноярске открылась лестница к часовне Параскевы Пятницы. Krsk.aif.ru протестировал маршрут.