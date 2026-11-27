Сотрудники полиции продолжают работу на месте смертельной аварии в Иланско-Нижнеингашском округе, в результате которой погибли пять человек. Движение на участке трассы восстановлено. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть 27 ноября в 9:23 утра. Столкновение пассажирского автобуса и двух большегрузов произошло на 1080‑м километре федеральной трассы Р‑255 «Сибирь». К месту происшествия незамедлительно направились следственно‑оперативная группа и инспекторы Госавтоинспекции.

Чтобы обеспечить проезд для автомобилистов, на этом участке дороги организовали реверсивное движение.

По итогам предварительной проверки установлено: автобус «ПАЗ» оказался на полосе встречного движения, где по касательной врезался сначала в автовоз Volvo, а затем в фуру Dongfeng, ехавшие в направлении Иланский — Канск.

Жертвами трагедии стали пять человек, травмы получили ещё 14. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более человек).

В настоящее время дорожное движение на аварийном участке полностью возобновлено.

Ранее мы сообщали, что губернатор Котюков поручил помочь пострадавшим в ДТП под Красноярском.