На участке федеральной трассы Р‑255 «Сибирь» вблизи города Иланский временно организовано реверсивное движение в сторону Канска — ограничения затронули все транспортные средства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В ведомстве уточнили, что дорожная обстановка на трассе остаётся сложной, а покрытие проезжей части — скользким, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными.

Напомним, причиной ограничений стала крупная авария: пассажирский автобус, следовавший по маршруту Канск — Иланск, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся сначала с большегрузом Volvo, затем — с фурой Dongfeng. Третий грузовик успел затормозить и не попал в основное столкновение, но съехал в кювет.

Трагедия унесла жизни пяти человек, ещё 13 пострадавших находятся в больницах. По факту ДТП расследуются два уголовных дела — о нарушении ПДД, повлёкшем гибель людей, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.