В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и фурами, где погибли пять человек. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

По данным следователей, трагедия случилась 27 ноября на 1080‑м километре трассы Р‑255 «Сибирь». Рейсовый автобус, который следовал по маршруту Канск — Иланский, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.

В результате ДТП погибли пять человек, число пострадавших пока уточняется.

Уголовное дело позбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия: проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все детали и причины аварии.

Ранее мы сообщали, что прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом, где погибли 4 человека.