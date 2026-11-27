В результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовиков в Красноярском крае погиб уже пятый человек. Информацию уточнили в регионульно ГУ МВД России.

Напомним, что смертельная авария произошла утром 27 ноября на 1080‑м километре федеральной трассы Р‑255 «Сибирь» в Иланско‑Нижнеингашском округе.

По уточнённым данным, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Канск — Иланский, выехал на встречную полосу. Там он по касательной сначала врезался в большегруз Volvo, а затем — в фуру Dongfeng. Третий грузовик, успевший вовремя затормозить, не попал в основное столкновение, но ушёл в кювет.

Изначально сообщалось о четырёх погибших, но к 11:10 число жертв увеличилось до пяти. В больницы доставлены восемь человек с травмами разной степени тяжести; точное количество пострадавших продолжают устанавливать.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа: специалисты фиксируют обстановку, проводят замеры и собирают данные для выяснения всех обстоятельств аварии.

Ранее мы сообщали, что прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом, где погибли 4 человека.