Количество пострадавших в аварии с пассажирским автобусом и грузовиками в Красноярском крае увеличилось до 13 — ранее МВД сообщало о восьми пострадавших. Все получившие травмы госпитализированы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Минздрава Красноярского края, 11 человек находятся на лечении в Иланской районной больнице — среди них есть несовершеннолетний. Ещё двоих пострадавших доставили в Канскую межрайонную больницу. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Напомним, что авария произошла утром 27 ноября на федеральной трассе Р‑255 «Сибирь» в Иланско‑Нижнеингашском округе. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Канск — Иланск, выехал на полосу встречного движения и по касательной врезался в фуры Volvo и Dongfeng. Третий грузовик сумел вовремя затормозить — он не попал в основное столкновение, но съехал в кювет.

В результате ДТП погибли пять человек. Следователи продолжают выяснять обстоятельства аварии.