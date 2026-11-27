В результате аварии с пассажирским автобусом и грузовиками в Красноярском крае погибли пять человек — среди них три пожилые женщины, 16‑летний подросток и водитель транспортного средства. Об этом сообщила представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.

Как уточнили в ведомстве, жертвами трагедии стали женщины 74, 70 и 67 лет, а также 55‑летний водитель автобуса и 16‑летний юноша.

На место происшествия направлены психологи ГУ МЧС России по региону — они оказывают необходимую поддержку всем, кто в ней нуждается.

По информации краевого Минздрава, в больницах остаются 13 человек, получивших травмы в аварии.

Ранее мы сообщали, что реверсивное движение ввели на трассе под Красноярском после ДТП с погибшими.