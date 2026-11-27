Губернатор Красноярского края Михаил Котюков дал ряд поручений в связи с аварией на федеральной трассе Р‑255, где столкнулись пассажирский автобус и несколько большегрузов. Об этом глава региона сообщил в своём канале в «Максе».

В первую очередь Михаил Котюков поручил краевому минздраву взять на особый контроль состояние пострадавших и организовать им всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас медики борются за жизнь подростка в Иланской районной больнице и женщины в Канской межрайонной больнице. При необходимости для их транспортировки в краевые медучреждения будет задействована санитарная авиация.

Кроме того, губернатор распорядился, чтобы правительство края в оперативном порядке приняло решения о выделении финансовой поддержки пострадавшим в аварии и семьям погибших.

На предприятии, которому принадлежит попавший в ДТП автобус, в настоящее время проходят проверки.

Михаил Котюков также выразил искренние соболезнования родным и близким людей, погибших в этой трагедии.

Напомним, в результате аварии погибли пять человек, ещё 14 получили травмы.