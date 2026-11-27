Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе прямой линии поделился актуальными данными о строительстве метрополитена в краевой столице. Глава региона особо отметил самоотверженность специалистов, которые ведут работы в непростых условиях.

«Люди фактически совершают трудовые подвиги — далеко не обо всех сложностях мы рассказываем публично, но нагрузка на строителей действительно колоссальная», — подчеркнул Котюков.

Сейчас работы развёрнуты на всех участках будущей линии: задействованы все проходческие комплексы. Один из щитов уже ведёт прокладку тоннеля под железнодорожными путями. В ближайшей перспективе ожидается выход проходческих комплексов на станцию «Вокзальная». При этом практически завершена проходка двух тоннелей на участке от станции «Высотная» до «Копылова».

После окончания первого этапа проекта власти планируют приступить к проработке следующих очередей — речь идёт о продлении линии от станций «Высотная» и «Шахтёров». На этом этапе специалистам предстоит сформировать технические решения и спрогнозировать ожидаемый пассажиропоток.

Ранее мы сообщали, что первую линию метротрамвая в Красноярске завершат к концу 2028 года.