На Енисее теплоход перевёз больше пассажиров, чем разрешено: должностное лицо оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Красноярская транспортная прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Выяснилось, что в сентябре этого года теплоход «Валерий Чкалов» следовал по маршруту Красноярск — Дудинка с 291 пассажиром на борту, хотя максимальная вместимость судна — 250 человек.

Транспортный прокурор внёс перевозчику представление. После его рассмотрения приняли организационные меры, а капитана судна привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, по инициативе прокурора к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.13 КоАП РФ привлекли одного из руководителей предприятия, отвечающего за безопасную эксплуатацию судов. Его наказали штрафом за выпуск судна в плавание с нарушением норм пассажировместимости.

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