Навигатор 2ГИС теперь строит маршруты в обход перекрытой развязки в районе Солонцов — альтернативные пути появились в сервисе по согласованию с городской администрацией.

Как рассказали в мэрии Красноярска, изменения связаны с реконструкцией путепровода на пересечении проспекта Котельникова и Северного шоссе: новая схема движения действует с начала ноября. Чтобы снизить нагрузку на дороги и сделать передвижение для местных жителей комфортнее, власти подготовили объездные маршруты.

Подъездные пути привели в порядок: дороги отсыпали и выровняли грейдером. Специалисты продолжают контролировать их состояние, а в зимний период обеспечат регулярную уборку снега.

Водителям рекомендуют заранее планировать поездки и пользоваться обновлёнными маршрутами в навигаторе — это поможет избежать заторов и сэкономить время в пути.

Ранее мы сообщали, что мэр Верещагин оценил, как разгружают движение у развязки в Солонцах.