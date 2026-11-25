Красноярец разогнался до 110 км/ч и врезался в столб - пострадал пассажир. Теперь мужчину ожидает суд. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В феврале 2026 года около половины первого ночи 25-летний водитель «Лады Гранты» нёсся по улице Ленина в сторону Профсоюзов со скоростью 90–110 км/ч. За окном было темно, шёл дождь, дорога блестела от влаги.

Перед перекрёстком с Робеспьера мужчина ехал в полосе, где знак разрешал только поворот направо, но сам планировал двигаться прямо. Когда ехавший впереди «ВАЗ 21053» стал поворачивать, водитель резко затормозил — машину закрутило.

«Ладу» выбросило на тротуар, и правой стороной она врезалась в опору освещения. На этом месте находился 24-летний пассажир.

Медики зафиксировали у молодого человека тяжёлую сочетанную травму: множественные переломы рёбер с обеих сторон, пневмоторакс, разрыв печени и почки, травматический шок второй степени. Жизнь удалось спасти, но последствия очень серьёзные.

В ходе расследования изучили записи камер и провели автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы. Водитель раскаялся и добровольно выплатил потерпевшему 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

Прокурор утвердил обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Дело передано в Железнодорожный районный суд Красноярска.

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