Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18‑летнего жителя Республики Тыва, обвиняемого в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего дело поступит в суд.

Как сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, молодому человеку вменяются два эпизода по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также хулиганство по части 2 статьи 213 УК РФ.

По версии следствия, инцидент произошёл 19 декабря 2025 года у продуктового магазина на улице Карбышева в Красноярске. Четверо жителей Тывы, среди которых двое несовершеннолетних и все в состоянии алкогольного опьянения, напали на четверых незнакомых мужчин и двух сотрудников частного охранного предприятия, вызванных работниками магазина. Во время драки участники конфликта били потерпевших руками, ногами и различными предметами, а также повредили служебную машину ЧОП.

Примечательно, что обвиняемый уже отбывает наказание в исправительном учреждении за ранее совершённое преступление на территории Республики Тыва.

Дело в отношении одного из несовершеннолетних соучастников рассматривается в суде, ещё по двум фигурантам материалы выделены в отдельное производство.

Ранее мы сообщали, что красноярцу предъявлено обвинение за избиение жены в лифте.