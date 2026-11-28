В Красноярске жюри выбрало три инициативы жителей к 400-летию города, включая проект по созданию единой карты Сибиряка. Об этом рассказали в мэрии.

По замыслу авторов, она объединит оплату проезда в общественном транспорте, покупки в магазинах и кафе, а также посещение театров, музеев и социальных объектов.

Вторым финалистом стали «Семейные городские хабы» — концепция создания многофункциональных пространств, объединяющих игровые и спортивные зоны, кафе и образовательные площадки.

Третьей инициативой стал проект «Дворовой папа — территория ответственного отцовства». Он направлен на формирование системы поддержки вовлеченного родительства: от проведения для мужчин семинаров с практическими навыками воспитания детей до организации дворовых спортивных мероприятий, мастер-классов и семейных праздников.