В Идринско-Краснотуранском округе Красноярского края завершили ремонт двух участков автомобильных дорог общей протяжённостью 14 км. Работы провели на направлениях к сёлам Идринское и Тубинск, сообщили в Управлении автомобильных дорог региона.

На трассе Минусинск — Новосёлово — Идринское обновили участок между деревней Малый Телек и селом Идринское — с 12-го по 20-й километр. Дорожники устранили деформации основания, уложили новый асфальт, расчистили водоотводные канавы и укрепили обочины. Кроме того, отремонтировали пять водопропускных труб, восстановили автобусные остановки, установили знаки и барьерное ограждение, нанесли разметку.

Работы на этом направлении рассчитаны на два года. В текущем сезоне в эксплуатацию ввели 6 км, оставшиеся 1,7 км планируют сдать в 2027 году. Ранее, в 2023 году, здесь уже ремонтировали отрезок между деревнями Николаевка и Малый Телек.

Ещё один участок обновили на дороге Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа. Работы проходили на отрезке с 17-го по 25-й километр, который проходит через сёла Тубинск и Новониколаевка. Здесь заменили асфальтовое покрытие, расчистили кюветы, восстановили водоотвод, укрепили обочины, установили дорожные знаки и заменили барьерное ограждение.

Этот ремонт также изначально планировали завершить за два года, однако дорожники справились раньше срока и сдали объект уже в нынешнем сезоне. В прошлом году на этой же трассе привели в порядок соседний участок в районе посёлка Джирим.

Обе дороги имеют значение не только для местных жителей. Трасса Минусинск — Новосёлово — Идринское связывает окружной центр с населёнными пунктами округа и Минусинском, а также используется предприятиями сельского и лесного хозяйства. Дорога через Тубинск служит транспортным направлением к местам отдыха на Красноярском водохранилище.

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