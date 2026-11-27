Власти скорректировали лимиты на добычу бурых медведей в Красноярском крае: теперь допускается изъятие до 30 % от общей численности хищников. Новые нормативы закреплены приказами Минприроды России, которые прошли регистрацию в Минюсте. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

По актуальным данным федерального ведомства, в регионе обитает 26 631 медведь. Ранее лимит добычи составлял около 19 % — 5 037 особей. С учётом обновлённых правил охотники смогут добыть ориентировочно 8 тысяч животных.

При этом сохраняются строгие правила регулирования охоты: на отстрел каждой особи нужно отдельное разрешение. Важное изменение — лицензии будут действовать в течение всего охотничьего сезона, а не ограничиваться 30 днями, как раньше.

Решение связано с ростом числа опасных контактов медведей с людьми: в крае зафиксировано свыше 2,5 тысячи случаев выхода хищников к населённым пунктам. Власти рассчитывают, что корректировка лимитов поможет снизить риски для жителей и стабилизировать ситуацию.