В Эвенкию впервые в текущем сезоне добрался автомобиль‑вездеход — он доставил порядка 8 тонн продовольствия для местных жителей. Груз поступит в продажу через торговые точки, сообщили в администрации округа.

Напомним, что из‑за обмеления реки Подкаменная Тунгуска водный завоз грузов был остановлен, в Туре и Илимпийской группе поселений ввели режим повышенной готовности. До появления зимника снабжение велось преимущественно авиарейсами — их субсидируют из районного бюджета. Ситуация осложнялась настолько, что было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Как уточнили в муниципалитете, официального открытия зимней автодороги ещё не было, но вездеход сумел преодолеть маршрут. С приходом устойчивых морозов откроется полноценный зимник — тогда основной объём грузов планируют перевозить автотранспортом, а не самолётами.

По данным властей Красноярского края, сейчас обстановка в торговых точках эвенкийских посёлков постепенно выравнивается: удалось уменьшить очереди и наладить поставки. В населённых пунктах Туринской и Илимпийской групп живёт немногим более 6 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае обустраивают 31 зимник общей длиной 2400 км.