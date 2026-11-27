Клиентские службы Отделения СФР по Красноярскому краю откроют двери для посетителей в дополнительную рабочую субботу — 28 ноября 2026 года. Это ежемесячная практика: каждую последнюю субботу месяца специалисты принимают граждан, чтобы сделать услуги фонда доступнее.

В этот день жители края смогут получить весь спектр услуг Социального фонда во всех клиентских подразделениях региона. Хотя сегодня большинство сервисов СФР доступно онлайн через портал Госуслуг, в ряде случаев необходимо личное обращение — например, для подтверждения документов или решения сложных вопросов.

Дополнительный приём особенно удобен для работающих людей: они могут решить нужные вопросы в выходной.

С начала 2026 года самыми востребованными темами в дополнительные дни стали назначение пенсий, корректировка способа их доставки и оформление пособий на детей. В субботу 28 ноября службы будут работать по сокращённому графику, но полный перечень услуг останется доступен.

Записаться на приём можно заранее — через электронный сервис на сайте СФР либо по телефону единого контакт‑центра.

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