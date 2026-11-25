Дудинский районный суд вынес приговор 38‑летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщина незаконно получила свыше 1,8 млн рублей, предназначенных для её несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как установили сотрудники полиции, в период с мая 2022 года по август 2025 года обвиняемая продолжала оформлять и получать пособия, назначенные на сыновей 12, 13 и 16 лет. При этом дети фактически проживали за пределами России — женщина отправила их на постоянное место жительства к родственникам в Кыргызскую Республику.

Согласно правилам, такой переезд являлся основанием для прекращения выплат, однако гражданка не уведомила об этом Социальный фонд России и распоряжалась деньгами по собственному усмотрению.

Ущерб, причинённый бюджету, был полностью возмещён ещё на стадии следствия.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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