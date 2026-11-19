В Норильске прокуратура добилась выплаты задержанной заработной платы для 16 работников. Как сообщили в надзорном ведомстве региона, общая сумма задолженности превысила 2,3 млн рублей.

Первый инцидент произошёл на предприятии, специализирующемся на добыче полезных ископаемых. Один из сотрудников отработал там десять лет. В апреле 2026 года его сократили, однако положенные выплаты при увольнении он так и не получил. Прокурорская проверка подтвердила факт нарушения, и после внесения представления мужчине выплатили 1 млн рублей.

Похожая ситуация выявилась и в коммерческой фирме. Там деньги задерживали сразу 15 работникам. Общая сумма долга перед ними превысила 1,3 млн рублей. После вмешательства прокуратуры сотрудникам полностью вернули заработанные средства.

Одними финансовыми выплатами дело не ограничилось. В отношении руководства обеих организаций возбуждены административные дела о невыплате в установленный срок причитающихся работникам денежных средств. Теперь недобросовестным работодателям грозят штрафы.

Не всегда долги взыскивают через уголовные или административные процедуры. Иногда на граждан действуют и более прямые меры. Ранее мы рассказывали, как житель Красноярского края поплатился иномаркой за долг в 3 миллиона рублей. Тогда судебные приставы арестовали транспортное средство, чтобы заставить владельца рассчитаться с кредиторами.