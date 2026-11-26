Зооинженер Анастасия Калинина рассказала, какие кошки станут идеальными питомцами для владельцев с насыщенным графиком и для жизни в городской квартире. Об этом эксперт сообщила изданию VSE42.Ru.

Эксперт отметила, что людям, которые подолгу отсутствуют дома, стоит присмотреться к уравновешенным и самодостаточным породам. В числе оптимальных вариантов она назвала британскую короткошёрстную, шотландскую и русскую голубую кошку.

По словам специалиста, эти животные легче переносят одиночество, а ещё не нуждаются в регулярном вычёсывании — это особенно удобно для занятых хозяев.

Кроме того, зоопсихолог и ветеринарный специалист Вероника Миронова подтвердила, что британские и шотландские (в том числе вислоухие) короткошёрстные кошки отличаются выраженной самостоятельностью и спокойно относятся к отсутствию человека.

Русская голубая, по её словам, выделяется тихим нравом, аккуратностью и ненавязчивостью. Отдельно эксперт упомянула мейн‑куна: эта порода тоже славится уравновешенностью и мягким характером, но есть важные нюансы — животному нужно достаточно пространства, а его шерсть требует тщательного ухода.

Ключевая особенность всех этих пород — умеренная активность и спокойный темперамент. При наличии игрушек и когтеточки такие кошки редко проявляют деструктивное поведение из‑за скуки, что делает их отличным выбором для городской квартиры.