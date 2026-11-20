Открытый танцевальный чемпионат Fame to Flame состоится в Красноярске 28 и 29 ноября. Участники представят разные направления танца, а зрители смогут познакомиться с современной танцевальной культурой и увидеть соревнования исполнителей с разным уровнем подготовки.

В сезоне 2026 года проект проходит во второй раз. Его организаторы называют проект не только чемпионатом, но и культурной платформой, которая объединяет танцоров и помогает им развиваться в выбранном направлении.

В этом сезоне мероприятие охватывает четыре города России. Красноярск вошёл в число площадок проекта наряду с Екатеринбургом и Краснодаром.

Организаторы приглашают зрителей посетить соревнования, а представителей СМИ — получить аккредитацию. Также они готовы организовать интервью с участниками и судьями чемпионата.

Подробная информация о красноярском этапе опубликована на официальном сайте.

Ранее в Красноярске проходил и этап Гран-при России по фигурному катанию «Красноярье», где чемпионы показывали танцы на льду. Ранее мы рассказывали о составе участников турнира, в котором выступили известные российские фигуристы.