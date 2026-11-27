Премьера второй части подростковой мелодрамы «По осколкам твоего сердца», снятой по мотивам творчества красноярской писательницы Анны Джейн, состоится 16 сентября 2027 года — на месяц раньше первоначально заявленной даты. Об этом стало известно из первого тизера, который опубликовали 25 ноября.

Лента продолжит историю, начатую в фильме «Твоё сердце будет разбито» (16+), и станет экранизацией второй книги одноимённой дилогии. По сценарию героиня Полина, прежде тихая и скромная девушка, обретает внутреннюю силу и превращается в дерзкую байкершу, но так и не может вычеркнуть из сердца хулигана по прозвищу Барс.

К своим ролям вернутся Вероника Журавлёва, Даниэль Вегас, Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер и Александра Тихонова. Постановкой вновь руководит режиссёр Михаил Вайнберг, а продюсерская команда осталась без изменений.

Первая часть картины, вышедшая на экраны 26 марта, показала внушительные результаты: её посмотрели свыше 2 миллионов зрителей, а кассовые сборы достигли 1,1 млрд рублей при производственном бюджете в 300 млн рублей. Уже через месяц после премьеры создатели объявили о планах на сиквел.

Успех фильма вышел за пределы страны — ленту показали в кинотеатрах Латинской Америки. Кроме того, в работе находятся экранизации других произведений Анны Джейн: «Восхитительная ведьма» и «Поклонник».

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