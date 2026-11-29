В заказниках Красноярского края увеличилась численность рябчиков и нескольких видов уток. Такие результаты получили специалисты после учёта птиц в 40 заказниках региона, сообщили в краевом министерстве природных ресурсов и лесного комплекса.

По данным специалистов, рябчиков стало больше на 14%, а тетеревов на 5%. При этом численность глухарей сократилась на 3%. Среди водоплавающих птиц наибольший прирост показали чернети, их стало больше на 51%. Численность шилохвостей увеличилась на 20%, свиязей на 19%, чирков на 18%, крякв на 15%, а крохалей на 13%.

Реже всего инспекторы встречали лутков, серых гусей, огарей, широконосок и гуменников. Некоторые из этих птиц занесены в Красные книги России и Красноярского края. Специалисты отмечают, что ежегодные учёты помогают отслеживать изменения численности птиц и своевременно принимать меры по их сохранению.