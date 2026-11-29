В Красноярске на улице Киренского завершают строительство нового павильона для занятий вольной борьбой. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.

Площадь спортивного объекта составляет 1200 квадратных метров. Здесь оборудуют площадку на два борцовских ковра, тренажёрный зал, раздевалки и помещения для восстановления спортсменов.

Сейчас внутри продолжаются отделочные работы, устанавливают пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Территорию вокруг здания уже благоустроили. Завершить все работы планируют до конца декабря.

Ранее у спортивной школы не было собственного помещения для тренировок. В новом павильоне смогут заниматься более 100 детей, также здесь будут проводить соревнования. Кроме того, на площадке планируют организовать занятия для пожилых людей и других жителей Октябрьского района.