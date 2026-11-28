В Красноярске сегодня ночью 22-летний мужчина погиб под колесами автомобиля «Хонда» в районе перекрестка проспекта Комсомольский и улицы Мате Залки. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, где на него наехал 39-летний водитель легкового автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

В дорожной полиции напомнили пешим участникам движения о необходимости соблюдать осторожность и подчеркнули, что переходить проезжую часть в непредусмотренных местах или на запрещающий сигнал светофора строго запрещено.