При попытке похудеть к Новому году людям не обязательно отказываться от еды после 18:00, поскольку время последнего приема пищи зависит от режима сна, а не от цифр на часах. Об этом рассказали специалисты красноярского Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что утверждение о переключении организма после шести вечера в «режим накопления жиров» является мифом. Тело человека не сверяется с циферблатом — главным ориентиром служит интервал до отхода ко сну. Специалисты рекомендуют заканчивать ужин за два-три часа до сна.

Таким образом, отказ от пищи после 18:00 оправдан лишь в том случае, если человек ложится спать в 21:00. Если же сон начинается ближе к полуночи, ранний ужин приведет к чувству голода, и организм все равно потребует пищу ночью.

Кроме того, эксперты предупреждают, что длительные перерывы между приемами пищи — от шести до восьми часов и более — тело воспринимает как стрессовую ситуацию. В ответ на это метаболизм замедляется и начинает откладывать «запасы», что вместо снижения веса дает обратный эффект. Чтобы поддерживать форму, в Роспотребнадзоре советуют равномерно питаться в течение дня и выбирать сбалансированный рацион.

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