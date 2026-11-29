В Канске полицейские задержали 51-летнего местного жителя, который собирался распространять наркотики через тайники. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, ранее судимый мужчина нашёл в интернете предложение о подработке курьером. Помимо денег, ему обещали бесплатные наркотики для личного употребления. Мужчина забрал партию запрещённых веществ из тайника в Красноярске и привёз её в Канск. Однако разложить наркотики по закладкам не успел, поскольку полицейские задержали его возле собственного дома.

Во время досмотра у него обнаружили 120 свёртков. В 100 из них находился метадон общим весом около 29 граммов, в остальных героин массой более 8,3 грамма. Также изъяли отдельную порцию наркотика, предназначенную для самого задержанного.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Его заключили под стражу. Расследование продолжается.