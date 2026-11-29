Ко Дню матери, который отмечают 29 ноября, специалисты Роспотребнадзора Красноярского края напомнили о важности правильного питания для поддержания женского здоровья и хорошего самочувствия.

В ежедневный рацион рекомендуют включать овощи и фрукты, богатые витаминами и клетчаткой. Зерновые продукты обеспечивают организм энергией, а растительные масла служат источником полезных ненасыщенных жиров.

Особое внимание женщинам советуют уделять продуктам, содержащим кальций и витамин D. Они помогают поддерживать здоровье костей, особенно после наступления менопаузы. Белковая пища необходима для сохранения мышечной массы. Также важную роль играет железо, потребность в котором у женщин репродуктивного возраста повышена. Его источниками могут быть красное мясо и печень.

Кроме того, специалисты рекомендуют регулярно пить чистую воду и ограничивать количество добавленного сахара в рационе.