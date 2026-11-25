В Минусинске следователи предъявили обвинения 29‑летнему иностранному гражданину. Мужчину подозревают сразу в нескольких преступлениях: покушении на изнасилование и двух эпизодах незаконного проникновения в жилище. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Согласно материалам дела, днём 10 ноября обвиняемый в нетрезвом состоянии пытался попасть в жилой дом на улице Штабной в селе Тесь. Хозяйка пыталась помешать незваному гостю, однако он напал на женщину, повредил замок и силой вошёл в помещение.

В тот же день фигурант перелез через забор и без согласия владельцев оказался в другом, незапертом доме на улице Зелёной.

Третий эпизод произошёл на берегу реки Тесь. Обвиняемый напал на 41‑летнюю женщину, намереваясь совершить изнасилование. Довести преступление до конца ему помешал знакомый потерпевшей, который вовремя вмешался.

По ходатайству следователей суд заключил мужчину под стражу.

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