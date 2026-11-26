Следователи завершили расследование уголовного дела о преступлении, совершённом в 2001 году. Фигурантом дела стал 54‑летний житель Дудинки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла 18 января 2001 года: в одной из квартир Дудинки нашли тело 25‑летнего мужчины с многочисленными травмами. Тогда комплекс следственных действий не позволил установить виновного, и расследование приостановили.

Спустя годы дело вернули в работу в рамках программы по раскрытию преступлений прошлых лет. Правоохранители заново изучили материалы. Ключевой зацепкой стала одежда одного из знакомых погибшего: её изъяли ещё в 2001 году, но тогда исследовать полноценно не получилось — технологии экспертизы были менее точными.

Чтобы проверить версию о причастности этого человека, назначили молекулярно‑генетическую и медико‑криминалистическую экспертизы. Первая выявила на вещдоках микрочастицы биологического происхождения, принадлежавшие потерпевшему. Вторая помогла реконструировать механизм нанесения травм. Оба заключения однозначно подтвердили подозрения следствия.

После предъявления доказательств мужчина признался: во время совместного застолья между ним и погибшим вспыхнул конфликт, и он нанёс знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу — травмы оказались смертельными. В ходе проверки показаний на месте обвиняемый подробно показал, как наносил удары.

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее мы сообщали, что житель Иланского пойдёт под суд за убийство алабая топором.