В Иланском округе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Речь идёт о гибели алабая по кличке Ищи — пёс появился в семье в начале августа и быстро стал всеобщем любимцем. Хозяйка заботилась о нём, готовила еду, играла с ним во дворе. По её словам, собака отличалась дружелюбным нравом, хорошо ладила с ней и с ребёнком, не проявляла агрессии.

Трагедия разыгралась спустя два месяца. Между Ищи и другой, более мелкой собакой возник конфликт. Хозяин попытался разнять животных, и в ходе стычки алабай укусил мужчину. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения — в порыве гнева он схватил топор и нанёс псу множественные удары по голове.

Свидетелем жуткой сцены стала соседка: она увидела, как мужчина подошёл к привязанному псу с топором, а потом услышала звуки ударов. Женщина сразу обратилась в полицию. По результатам ветеринарной экспертизы, смерть собаки наступила из‑за тяжёлых травм головы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель). Материалы дела переданы в Иланский районный суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что дело возбудили после нападения алабая на школьника под Красноярском.