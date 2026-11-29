В Красноярске мужчина получил полтора года колонии за хищение 36 тысяч рублей у нового знакомого. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В сентябре 2025 года житель Абанского района попросил незнакомца помочь снять квартиру на сутки. Мужчины нашли жильё и отправились туда распивать алкоголь.

Позже приезжий предложил вызвать девушек, оказывающих интимные услуги, и перевёл новому знакомому восемь тысяч рублей. Однако девушки так и не приехали. Кроме того, воспользовавшись нетрезвым состоянием потерпевшего, красноярец перевёл себе с его банковского счёта ещё 28 тысяч рублей. Полицейские задержали ранее не судимого мужчину. Он признался, что потратил все деньги на личные нужды.

Советский районный суд признал красноярца виновным в присвоении и краже денег с банковского счёта (ч. 2 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему назначили один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.