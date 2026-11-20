Советский районный суд Красноярска заключил под стражу мужчину, обвиняемого в хулиганстве и истязании супруги. Меру пресечения избрали по ходатайству следствия, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Обвиняемый пробудет под стражей два месяца — до 16 января 2027 года включительно.

По версии следствия, конфликт между супругами произошёл днём 15 ноября в лифте многоквартирного дома на улице Светлова. Мужчина нанёс женщине множественные удары кулаками по лицу. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, супруги находились в процессе расторжения брака. Следствие также считает, что мужчина систематически причинял жене побои и физические и психические страдания на протяжении 2025 и 2026 годов. Ему предъявили обвинение в хулиганстве с применением насилия и истязании.