В Красноярском крае организована процессуальная проверка по факту истязания местной жительницы и её детей. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Поводом стал сюжет на федеральном телеканале, где рассказали о систематическом физическом насилии со стороны супруга.

По данным ведомства, несмотря на раздельное проживание, мужчина продолжает высказывать в адрес женщины угрозы. Следственные органы СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 117 УК РФ (истязание).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального главка Алексею Еремину доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и доводах, озвученных в телепередаче. О результатах и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Проблема домашнего насилия в регионе не теряет остроты. Ранее мы рассказывали о красноярце, которому предъявили обвинение за избиение жены в лифте. Тогда на кадрах с камер было видно, как мужчина нанёс женщине множественные удары, а инцидент вызвал широкий общественный резонанс.